Як працюватимуть школи у випадку третьої COVID-хвилі – роз’яснення МОЗ

За можливої нової хвилі COVID-19 в Україні школи працюватимуть, якщо буде вакциновано 80% педагогів

В інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у МОЗ вивчають досвід тих країн, в яких спостерігається ріст захворюваності, спричинений штамом «Дельта».

«Ми дійсно дивилися по цій статистиці, багато країн фіксують спалахи саме в закладах освіти і не серед учнів, а серед персоналу, який обслуговує або вчить, тобто саме працівників освіти. Тому зараз відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл у «жовтій», в «помаранчевій» і в «червоній» зонах, якщо там буде вакциновано менше, аніж 80% саме педагогічного складу», – сказав Кузін.

Крім того, за його словами, багато людей інфікується під час подорожей, виїжджаючи за кордон.

«Тому зараз також змінені правила по перетину державного кордону. І ми намагаємося не допустити потрапляння цього вірусу у великій кількості на територію України. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалах на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, закриті приміщення, погана вентиляція. Тому зараз пріоритезували вакцинацію організованих колективів. Тому ми вивчаємо ці уроки, імплементуємо їх в Україні», – сказав головний санітарний лікар.

Він також висловив сподівання, що нова хвиля COVID-19 буде незначною для України.

Кузін також наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, заявивши, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається саме серед невакцинованих.

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже близько 50 випадків смертей від коронавірусу дітей до 18 років. Це діти, які переважно мали супутні захворювання.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

До слова, Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років.

А в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.