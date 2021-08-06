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    Починається «реальна небезпека» від Covid-19 – заява ВООЗ

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    Починається «реальна небезпека» від Covid-19 – заява ВООЗ
    Фото з відкритих джерел

    Зростання числа інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування

    Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в «період реальної небезпеки».

    Багато досягнень в боротьбі з Covid-19 зараз «піддаються ерозії», сказав він на брифінгу, пише gazeta.ua.

    Поширення інфекції стимулюється збільшеними соціальними контактами, непослідовними заходами в області охорони здоров'я і громадській сфері, а також «нерівноправною вакцинацією».

    «Світ знаходиться зараз в періоді реальної небезпеки. Багато з досягнень, яких ми добилися, зараз піддаються ерозії», – зазначив він.

    Більше 80% вакцини від коронавірусу «пішло в країни з високими і середніми доходами».

    Набуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання числа інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити ввести мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.

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    Теги: небезпека ВООЗ коронавірус
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    Починається «реальна небезпека» від Covid-19 – заява ВООЗ