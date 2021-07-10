Міністр Малюська показав чергову камеру, відремонтовану в Лукʼянівському СІЗО (фото)

Ремонт було здійснено за рахунок надходжень від VIP-камер

Фото ремонту, проведеного у камері Київського слідчого ізолятора, розрахованій на перебування 22 осіб, оприлюднив міністр юстиції Денис Малюська. Знімки тюремного побуту розміщено на сторінці урядовця у Facebook.

«Знаю, що вам просто не терпиться дізнатися, а що ж там у нас з ремонтами безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер… На цей раз камера на 22 особи у Державній установі «Київський слідчий ізолятор», вартість ремонту – 67 239 гривень», – зазначив він у коментарі до фотографій.

«Традиційно жодної копійки коштів платників податків витрачено не було», – підкреслив Малюська.

Як повідомлялося раніше, у травні у Київському слідчому ізоляторі презентували 18 відновлених камер. Місяць перебування в одно- чи двомісній відремонтованій камері обійдеться арештантам у 12 тис. грн. Як повідомила журналістам заступник міністра юстиції Олена Висоцька, у 18 відновлених камерах зможуть утримувати 32 особи. Вона додала, що Мін’юст має намір і далі відновлювати камери у слідчому ізоляторі Києва.

Також вона зазначила, що ремонт камер відбувся за рахунок коштів, отриманих від в’язнів, які користуються платними камерами, відновленими раніше.

«Ми розраховуємо, що й цей корпус буде зайнятий, а це означає, що 400 тис. грн у місяць ізолятор отримуватиме на спецфонд капітальних видатків і сам себе зможе поступово реконструювати»,–- пояснила Висоцька.

Часткове фінансування, додала вона, відбулось і за рахунок капітальних видатків. Висоцька також зауважила, що всього в слідчому ізоляторі 2 тис. 300 осіб, а платних камер є не більше як на 48 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

На початку січня-2021 міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень. Найдорожча камера в Лукʼянівському СІЗО обійдеться утримуваним в 8000 гривень на добу. Вона має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

При цьому під час перевірки державної установи «Київський слідчий ізолятор» співробітники Офісу уповноваженого з прав людини зафіксували ряд порушень, в тому числі надмірну скупченість увʼязнених.