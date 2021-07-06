Активісти звинуватили міністра юстиції Малюська в роботі на Росію

Учасники акції протесту заявили, що Малюською робляться кроки на користь російського олігарха Дерипаски

Днями активісти громадської організації «Традиція і порядок» під стінами Міністерства юстиції провели акцію протесту «Мін'юст – під контролем Кремля».

Акція була спрямована проти планів міністерства щодо зміни керівництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Та проти репресій в бік експертів інституту, які провели експертизу відходів діяльності Миколаївського глиноземного заводу. Учасники акції протесту заявили, що ці кроки робляться міністром юстиції Денисом Малюською на користь російського олігарха Олега Дерипаски, який є кінцевим бенефіціаром МГЗ.

У травні 2021 року експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які шкідливо вплив на навколишнє природне середовище, а також на життя і здоров'я людей. У зразку червоного шламу були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець та іншу отруту. Серед виявлених в червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть представляти елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибиум, станум, ванадій, стронцій і силіцій. Експертиза також встановила, що за своїми небезпечним властивостями відходи червоного шламу можуть чинити негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини шляхом прояви отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксіческіх властивостей.

На підставі цієї експертизи Заводський районний суд Миколаєва прийняв рішення про виплату моральної компенсації в розмірі 9,21 млрд гривень членам громадської організації «Стоп шлам», які подали позов проти МГЗ.

Після цього до Міністерства юстиції України надійшло звернення ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

25 червня Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України прийняла рішення призупинити дію свідоцтв експертів, які проводили експертизу по МГЗ, на термін від одного до шести місяців.

Одночасно з цим з'явилася інформація про плани міністра юстиції Дениса Малюськи по звільненню директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувин.