Уряд сьогодні може запровадити «карантин вихідного дня»

В уряді хочуть, щоб українці більше сиділи вдома

Комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан

Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі «Сніданку з 1+1».

Зробити це хочуть, щоб «розірвати ланцюг передачі захворювання», зменшити кількість контактів.

«Я не виключаю, що ми запропонуємо карантин вихідного дня, коли будуть суворіші обмеження. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Магазини зачинені, заклади харчування працюватимуть тільки на винос», — заявив Степанов.

Він запевнив, що комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Зазначимо, що за графіком засідання Кабінету міністру відбудеться сьогодні, 4 листопада, о 13:30.

Про те, що в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня стаало відомо ще на початку жовтня. Коли про це йшлося, за добу коронавірусне захворювання виявляли значно менше, зокрема за 8 жовтня - у 5 804 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 420617

Хворіють 236482

Одужали 176404

Померли 7731

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В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 людей — це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 7 536 пацієнтів одужали, а 199 — померли від ускладнень.

Зазнаачимо, що з кожним днем кількість хворих стрімко зростає. Наприклад, днем раніше в Україні було зафіксовано 8899 нових хворих за добу, тобто на 625 виявлених випадків захворювання менше, ніж за минулий день.

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