Міністр оборони пояснив, як проходитиме розведення сил в районі Петрівського і Золотого



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Очільник Міноборони здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил Фото: Міноборони

Українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад

Розведення сил і засобів в районі Петрівського і Золотого зможе розпочатися виключно тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять вогонь у цих районах та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше семи діб.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, який 7 жовтня відвідав селище Станиця Луганська, де в рамках досягнутих домовленостей відбулося розведення сил і засобів та наразі триває процес демонтажу інженерних споруд.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Загороднюк зазначив, що після завершення процесу розведення завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на працівників Національної поліції України. За його словами, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.

«Для цього створено усі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації», - повідомив міністр, додавши, що координати місць розведення є у Мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році.

У свою чергу начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

«Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних Сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію», - заявив Хомчак.

Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.