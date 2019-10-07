Бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли українських захисників



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Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було

Порушуючи Мінські угоди, противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляє 7 жовтня у Facebook пресцентр Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Чермалика з напрямку Миколаївки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Пісків з напрямку «Вольво Центр» – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Опитного з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї;

поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі в районі Золотого з напрямку Первомайська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого та поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Гладосового з напрямку Гольмівського – з міномета калібру 82 мм;

двічі неподалік Новгородського з напрямків Залізна та Широка Балки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Кримського з напрямку Пришиба – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було», - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.