Суспільство має право знати про ризики у зв'язку з розведенням сил на Донбасі, - Геращенко



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Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко

Ірина Геращенко: Коли підписуються якісь документи, відірвані від ключового безпекового компонента, це створює ризики

Українське суспільство має право знати відповіді на запитання, чому незаконні збройні формування не відходять від зайнятих позицій в окремих районах Донецької та Луганської областей, скільки коштуватиме відведення українських сил від лінії розмежування та які це становить ризики, зокрема, для цивільного населення. Таку думку висловила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«Російська влада облаштувала під Дебальцевим та Новоазовськом свої військові бази. Там і нині залишаються бойовики та російські окупаційні війська. Чому вони не відходять? Чому ці населені пункти не передають Україні згідно з Мінськими угодами?», - зазначила Геращенко.

«Коли підписуються якісь документи, відірвані від ключового безпекового компонента, це створює ризики. По-перше, цивільному населенню. По-друге, Збройним силам, які відводять взимку в чисте поле без фортифікаційних споруд. Хтось порахував, скільки це буде коштувати? Хтось прорахував масштаб викликів, які створюються? Суспільство має право почути відповідь на ці питання», - наголосила вона.

За даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».

Як учасники штабу проти капітуляції, так і організатори «Руху опору капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.