  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення перетину пунктів пропуску на Донбасі

    • Розсилка
    Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення перетину пунктів пропуску на Донбасі

    Кабміну також пропонується організувати надання медичної допомоги та допомоги в пересуванні осіб з інвалідністю на пунктах в'їзду/виїзду

    Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути спрощення процедури переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі. Про це йдеться в указі №738 від 7 вересня.

    «Кабінету міністрів України невідкладно вжити заходи щодо опрацювання питання про спрощення в'їзду осіб, переміщенні товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і про виїзд осіб, переміщенні товарів із цих територій», - сказано в ньому.

    Також Кабміну пропонується організувати надання медичної допомоги, допомоги в пересуванні осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на пунктах в'їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю.

    В указі зазначається, що необхідно чітко внормувати питання влаштування, утримання і функціонування КПВВ, забезпечити поліпшення умов проїзду і безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк (на ділянці Старобільськ - Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк - Новоайдар.

    Генеральний штаб Збройних Сил має надати цілодобову охорону та освітлення місць зберігання будівельних матеріалів, а також залучених до виконання ремонтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів і спеціалізованої інженерної техніки.

    Крім того, Генштабу слід забезпечити своєчасне виконання робіт із монтажу тимчасової мостової конструкції з метою створення зручних умов для проходу громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець і безперебійне функціонування КПВВ «Станиця Луганська».

    КПВВ Донецьк Володимир Зеленський окуповані території Луганськ президент населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ