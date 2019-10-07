Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення перетину пунктів пропуску на Донбасі



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Кабміну також пропонується організувати надання медичної допомоги та допомоги в пересуванні осіб з інвалідністю на пунктах в'їзду/виїзду

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути спрощення процедури переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі. Про це йдеться в указі №738 від 7 вересня.

«Кабінету міністрів України невідкладно вжити заходи щодо опрацювання питання про спрощення в'їзду осіб, переміщенні товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і про виїзд осіб, переміщенні товарів із цих територій», - сказано в ньому.

Також Кабміну пропонується організувати надання медичної допомоги, допомоги в пересуванні осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на пунктах в'їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю.

В указі зазначається, що необхідно чітко внормувати питання влаштування, утримання і функціонування КПВВ, забезпечити поліпшення умов проїзду і безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк (на ділянці Старобільськ - Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк - Новоайдар.

Генеральний штаб Збройних Сил має надати цілодобову охорону та освітлення місць зберігання будівельних матеріалів, а також залучених до виконання ремонтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів і спеціалізованої інженерної техніки.

Крім того, Генштабу слід забезпечити своєчасне виконання робіт із монтажу тимчасової мостової конструкції з метою створення зручних умов для проходу громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець і безперебійне функціонування КПВВ «Станиця Луганська».