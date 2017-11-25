Міністр оборони відвідав район проведення АТО (фото)

Очільник оборонного відомства заслухав керівництво Штабу АТО

Сьогодні, 25 листопада, міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак здійснив робочу поїздку в район проведення АТО. Про це інформує Міністерство оборони України. Очільник оборонного відомства заслухав керівництво Штабу АТО щодо оперативної ситуації на лінії зіткнення. Також міністр оборони та керівництво АТО обговорили актуальні



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Очільник оборонного відомства заслухав керівництво Штабу АТО

Сьогодні, 25 листопада, міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак здійснив робочу поїздку в район проведення АТО. Про це інформує Міністерство оборони України.

Очільник оборонного відомства заслухав керівництво Штабу АТО щодо оперативної ситуації на лінії зіткнення.

Також міністр оборони та керівництво АТО обговорили актуальні проблемні питання життєдіяльності військ, які залучені до несення служби в районі проведення АТО.

Нагадаємо, загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних сил України давали противнику адекватну відповідь.

Минула доба у районі АТО минула без втрат у лавах військовослужбовців.

Як повідомлялося, у звільнених населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині українська влада роздала продукти харчування. У Штабі АТО заявили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи цивільно-військового співробітництва та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ.