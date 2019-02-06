Міністр юстиції пообіцяв «терміново» оскаржити заборону на роботу Супрун



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В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, заявив Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив про необхідність оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено», - заявив Петренко.

Міністр юстиції також додав, що судову реформу «ми маємо довести до кінця. Без жодних зволікань. Та компромісів».

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має повну його підтримку.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф також висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

Нагадаємо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.