«Слуги народу» хочуть, щоб СБУ розібралася з «плівками Гончарука»



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Народні депутати просять СБУ провести розслідування щодо записів, які можливо були зроблені в кабінеті прем'єра Олексія Гончарука

Депутати хочуть дізнатися, яким чином були зроблені аудіозаписи

Нардепи з фракції «Слуга народу» звернулися до СБУ у зв’язку з оприлюдненням аудіозапису з нібито розмовою прем’єрміністра Олексія Гончарука із заступником голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказала представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, повідомляє Укрінформ.

«Зазначені аудіозаписи мають неабиякий великий резонанс у суспільстві. Але на сьогодні, станом на зараз, відсутня будь-яка інформація щодо достовірності та цілісності цієї інформації. Ми, група народних депутатів, звернулися до Служби безпеки України сьогодні для того, щоб вони організували всебічне дослідження для того, щоб встановити, по-перше, джерела походження такої інформації, по-друге - цілісність такої інформації, чи немає ознак монтажу чи втручання до звукової інформації», - сказала Шуляк.

Депутат додала, що найголовнішим є встановити законність отримання цієї інформації.

За словами Шуляк, існує три шляхи, як ця інформація може бути отримана, якщо вона є достовірною.

«По-перше, вона могла б бути отримана в рамках кримінального розслідування, якого, як ми знаємо, немає. По-друге - в рамках контррозвідувальної діяльності. Про таку діяльність нам невідомо. І третє, найбільш неприємне, така інформація може бути достовірною, якщо вона була отримана незаконним способом при встановленні технічних засобів у приміщенні високопосадовців, де проводяться наради», - зазначила Шуляк.

Як додала представник уряду у парламенті, народні депутати просять СБУ провести розслідування і поінформувати депутатів про його результати.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.