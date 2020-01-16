У Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета



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Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року

Від уряду зажадали створити ТСК по розслідуванню вбивства Павла Шеремета

Народна депутатка з парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз зареєструвала постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії для розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Парламентарка зазначила, що метою створення ТСК, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.

«Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини», – додала вона.

Депутатка нагадала, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:

Яни Дугарь – волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;

Юлії Кузьменко – відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;

Андрія Антоненка – музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.

Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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