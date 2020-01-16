  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета

    • Розсилка
    Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва&nbsp;20 липня 2016 року - У Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета
    Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року

    Від уряду зажадали створити ТСК по розслідуванню вбивства Павла Шеремета

    Народна депутатка з парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз зареєструвала постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії для розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    Парламентарка зазначила, що метою створення ТСК, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.

    «Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини», – додала вона.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета
    У Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета
    У Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета

    Депутатка нагадала, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:

    • Яни Дугарь – волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;
    • Юлії Кузьменко – відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;
    • Андрія Антоненка – музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.
    screenshot_1_83

    Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. 

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

    Згодом слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Читайте також:

    ТСК Європейська солідарність депутат вбивство Павло Шеремет розслідування уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ