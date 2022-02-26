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    У Білорусі викликають усіх, хто служив із запасів, – Арахамія

    У Білорусі викликають усіх, хто служив із запасів, – Арахамія
    фото з відкритих джерел

    Завтра в Білорусі референдум по створенню союзної держави

    У Білорусі викликають всіх, хто служив, із запасів. Про це у Facebook повідомив нардеп від «Слуги народу» Давид Арахамія.

    Нагадаємо, сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус.

    «5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області», - повідомив згодом голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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    Теги: Білорусь окупанти війна обстріл військові Україна
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    У Білорусі викликають усіх, хто служив із запасів, – Арахамія