У Білорусі викликають усіх, хто служив із запасів, – Арахамія

Завтра в Білорусі референдум по створенню союзної держави

У Білорусі викликають всіх, хто служив, із запасів. Про це у Facebook повідомив нардеп від «Слуги народу» Давид Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус.

«5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області», - повідомив згодом голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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