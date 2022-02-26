СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів

Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування

В Україні створено спеціальний чат-бот для повідомлення про ворожі війська, техніку та ДРГ. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

«Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот – @stop_russian_war_bot. Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування», – йдеться у повідомленні.

графіка СБУ

У разі перебоїв в роботі бота громадяни можуть надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

«Всіх переможемо. Слава Україні!, – додали в СБУ.

До слова, провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали.

Також нагадаємо, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. «У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло. Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу», – йдеться у повідомленні.

Укравтодор також просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.

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