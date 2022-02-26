У Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією

«Лепесток» заборонений у всьому світі

Російська армія почала скидати на мирне українське місто касетні міни Лепесток

У Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

«Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.

Прокурор наголосила, що ці міни заборонені Женевською конвенцією.

«Це бич Афгана та інших локальних війн ХХ століття», – додала Венедиктова.

За її словами, українські військові тримають оборону у Харкові, не здавши жодної позиції, і «навіть трохи відтіснили».

«Відбиваємось! Посилюємося! Все місто стало в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих з палицею – всі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати», – розповіла генпрокурор.

Нагадаємо, під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

Нагадаємо, у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів російськими бойовиками.

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