У Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією
Російська армія почала скидати на мирне українське місто касетні міни Лепесток
У Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.
«Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.
Прокурор наголосила, що ці міни заборонені Женевською конвенцією.
«Це бич Афгана та інших локальних війн ХХ століття», – додала Венедиктова.
За її словами, українські військові тримають оборону у Харкові, не здавши жодної позиції, і «навіть трохи відтіснили».
«Відбиваємось! Посилюємося! Все місто стало в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих з палицею – всі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати», – розповіла генпрокурор.
Нагадаємо, під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.
Нагадаємо, у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів російськими бойовиками.