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    У Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією

    &laquo;Лепесток&raquo; заборонений у всьому світі - У Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією
    «Лепесток» заборонений у всьому світі
    фото: facebook.com/irina.venediktova.31

    Російська армія почала скидати на мирне українське місто касетні міни Лепесток

    У Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

    «Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.

    Прокурор наголосила, що ці міни заборонені Женевською конвенцією.

    «Це бич Афгана та інших локальних війн ХХ століття», – додала Венедиктова.

    За її словами, українські військові тримають оборону у Харкові, не здавши жодної позиції, і «навіть трохи відтіснили».

    «Відбиваємось! Посилюємося! Все місто стало в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих з палицею – всі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати», – розповіла генпрокурор.

    Нагадаємо, під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

    Нагадаємо, у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів російськими бойовиками.

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    Теги: Кабмін окупанти Генпрокурор ДСНС Міноборони армія військові озброєння
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    У Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією