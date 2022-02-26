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    Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни

    Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам - Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни
    Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам
    фото з відкритих джерел

    «У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості», – йдеться у повідомленні

    Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. Головний пріоритет вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам.

    «У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло. Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу», – йдеться у повідомленні.

    Укравтодор також просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

    Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.

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    Теги: Укравтодор самоврядування
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    Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни