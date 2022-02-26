Ворог наляканий і деморалізований: росіяни масово здаються в полон (відео)

Окупантів може врятувати тільки добровільне рішення здатися у полон

Полонені окупанти виявляють готовність воювати на боці української армії

Російські окупаційні війська попри велику чисельність, яка, щоправда, уже значно скоротилися, відзначаються украй низьким рівнем бойового духу.

Як повідомляє Військове телебачення України, лише за три неповні доби бойових дій зафіксовано велику кількість випадків добровільної здачі російських окупантів в полон до українських захисників.

Також дії російських солдатів характеризуються частими випадками самовільного залишення поля бою і покиненням техніки і зброї.

Втікачі переховуються на українській території, часто виходять до місцевого населення і просять продукти та цивільний одяг.

Допитані українськими спецслужбами полонені в більшості своїй заявляють, що не були готовими воювати проти України – їх про це ніхто не попереджував. Деяким з них силовики дають можливість подзвонити до рідних. Грізні защітнікі рускава міра плачуть і просять їх помилувати.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні.

За даними британців, швидкість російського наступу «тимчасово сповільнилася», ймовірно, внаслідок «гострих логістичних труднощів та сильного українського опору».

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