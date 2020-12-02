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    У Києві зменшилась кількість шкіл і садочків, закритих на карантин

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    На дистанційному навчанні &ndash; 1161 клас у 286 школах столиці - У Києві зменшилась кількість шкіл і садочків, закритих на карантин
    На дистанційному навчанні – 1161 клас у 286 школах столиці
    Фото з відкритих джерел

    Дві школи відновили навчання після карантину

    Через коронавірус у Києві на карантин закриті 4 школи та 7 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи. В понеділок, нагадаю, було шість. Тобто, дві школи відновили навчання. На дистанційному навчанні – 1161 клас у 286 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1328. Також хворіють понад 980 педагогів», - сказав він.

    За словами мера, через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 191 група у 146 дитячих садках.

    7 садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 51%.

    Станом на 30 листопада у Києві на карантин були закриті 6 шкіл та 8 дитячих садочків. На дистанційне навчання перевели 1137 класів у 289 школах.

    Як повідомлялося, у разі введення локдауну в Києві буде зупинено роботу шкіл і дитячих садків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      758264
    • Хворіють
      376493
    • Одужали
      369054
    • Померли
      12717

    Нагадаємо, за минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1735 людей. Це на 64 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 30 листопада було 1799 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19.

    Очільник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня виявився неефективним у Києві. 

     

    Теги: Віталій Кличко Київ школа навчання карантин дитячий садок коронавірус
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