Багато помилок і неточностей: Міносвіти обіцяє змінити підхід до відбору підручників

У Міносвіти наголосили, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов'язань деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах

У міністерстві назвали декілька чинників, які спричинили проблему із підручниками

Міністерство освіти і науки України заявило, що перегляне чинну систему експертизи шкільних підручників, у відомстві також запевнили, що поділяю занепокоєність громадськості щодо наявності помилок, неточностей та недоречного контенту в шкільних підручниках.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Згідно з повідомленням, у міністерстві назвали декілька чинників, які спричинили таку проблему із підручниками, зокрема:

автори й видавництва фізично не встигають якісно підготувати та відредагувати свої підручники;

підручники впроваджуються у шкільній практиці без належної їх апробації, що певний час використовувалася з метою вивчення якості підручників;

автори подають частину матеріалів підручника у видавничій верстці, а частину – в рукописі, що не дозволяє цілісно оцінити майбутнє видання та виявити всі помилки й недоречності;

стислі терміни вибору підручників педагогічними працівниками й закладами загальної середньої освіти (коли запропоновану кількість підручників фізично неможливо розглянути у встановлені терміни).

Як зазначається, велика кількість підручників зумовлена тим, що свого часу колегія Міносвіти пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч.

З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників.

У Міносвіти також наголосили, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов'язань деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах і, користуючись ситуацією терміновості, допускають до видання неякісно вичитані підручники. Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників.

Нагадаємо, нещодавно у шкільному підручнику з хімії за 9 клас помітили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкологічних захворюваннях.

Цей скандал не перший зі шкільними підручниками, зокрема, у підручниках для 3 класу дітям пропонують вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».

Також варто зазначити, Міносвіти повідомило, що цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень.