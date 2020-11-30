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    Освіта й коронавірус: у Києві зростає кількість класів на дистанційному навчанні

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    У Києві закриті на карантин шість шкіл - Освіта й коронавірус: у Києві зростає кількість класів на дистанційному навчанні
    У Києві закриті на карантин шість шкіл
    Фото з відкритих джерел

    У столиці 8 садочків повністю закриті на карантин

    Через коронавірус у Києві на карантин закриті шість шкіл та вісім дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Щодо навчального процесу у столиці. На сьогодні в місті закриті на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1137 класів у 289 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1401. Також хворіють понад 1030 педагогів», – розповів мер.

    За його словами, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 219 груп у 156 садках.

    8 садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 49%.

    Нагадаємо, станом на 27 листопада у Києві були закриті на карантин шість шкіл, на дистанційне навчання переведені 1082 класи у 277 школах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      732625
    • Хворіють
      375149
    • Одужали
      345149
    • Померли
      12327

    Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа навчання карантин дитячий садок коронавірус
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