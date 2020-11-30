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    Наука та освіта

    Міносвіти відмінило учнівські олімпіади через карантин

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    Учнівські олімпіади не будуть проводитись до покращення епідеміологічної ситуації в країні - Міносвіти відмінило учнівські олімпіади через карантин
    Учнівські олімпіади не будуть проводитись до покращення епідеміологічної ситуації в країні

    Водночас Всеукраїнські учнівські конкурси можуть проходити дистанційно

    Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуться під час карантину. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України в понеділок, 30 листопада.

    «Через загострення епідеміологічної ситуації в країні і зростання показників захворюваності на коронавірус прийнято рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності при надзвичайних обставинах. Виключно в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт», - йдеться в повідомленні.

    У міністерстві відзначили, що зазвичай у листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад - районний. У деяких областях школи його провели.

    «Для проходження всіх етапів дітям і вчителям необхідно пересуватися по місту, потім - між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження і поширення коронавірусної хвороби. З огляду на поради педагогів і рекомендації МОЗ щодо максимального обмеження контактів між людьми, було прийнято рішення про непроведення учнівських олімпіад під час карантину», - додають у Міносвіти.

    Крім того, стало відомо, скільки школярів наразі хворіють на коронавірус. Зі слів головного санлікаря Віктора Ляшка, наразі на коронавірус хворіють 5195 учнів та 9600 вчителів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      732625
    • Хворіють
      375149
    • Одужали
      345149
    • Померли
      12327

    За минулу добу, 29 листопада, коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, 114 пацієнтів померли, 5771 людина одужала. Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.


     

    У відомстві просять поставитися до цього рішення з розумінням.

     

    Теги: Міністерство освіти і науки освіта школа навчання хвороби епідемія карантин коронавірус
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