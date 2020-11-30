Міносвіти відмінило учнівські олімпіади через карантин

Учнівські олімпіади не будуть проводитись до покращення епідеміологічної ситуації в країні

Водночас Всеукраїнські учнівські конкурси можуть проходити дистанційно

Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуться під час карантину. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України в понеділок, 30 листопада.

«Через загострення епідеміологічної ситуації в країні і зростання показників захворюваності на коронавірус прийнято рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності при надзвичайних обставинах. Виключно в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що зазвичай у листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад - районний. У деяких областях школи його провели.

«Для проходження всіх етапів дітям і вчителям необхідно пересуватися по місту, потім - між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження і поширення коронавірусної хвороби. З огляду на поради педагогів і рекомендації МОЗ щодо максимального обмеження контактів між людьми, було прийнято рішення про непроведення учнівських олімпіад під час карантину», - додають у Міносвіти.

Крім того, стало відомо, скільки школярів наразі хворіють на коронавірус. Зі слів головного санлікаря Віктора Ляшка, наразі на коронавірус хворіють 5195 учнів та 9600 вчителів.

Коронавірус в Україні

Всього 732625

Хворіють 375149

Одужали 345149

Померли 12327

Копіювати код для вставки

За минулу добу, 29 листопада, коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, 114 пацієнтів померли, 5771 людина одужала. Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.





У відомстві просять поставитися до цього рішення з розумінням.