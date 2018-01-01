Минулий рік став найбільш катастрофічним в історії світової авіації

У 2017 році авіакатастрофи сталися з п'ятьма вантажними і чотирма пасажирськими літаками

Від початку 2017 року до полудня неділі 31 грудня у світі сталося дев'ять фатальних авіакатастроф, що призвели загалом до 67 смертей. Це найнижчі показники смертності від авіакатастроф за всю історію авіації, повідомляє DW з посиланням на нідерландську організацію Aviation Safety Network (ASN) . Зазначено, що серед усіх жертв аварій



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У 2017 році авіакатастрофи сталися з п'ятьма вантажними і чотирма пасажирськими літаками

Від початку 2017 року до полудня неділі 31 грудня у світі сталося дев'ять фатальних авіакатастроф, що призвели загалом до 67 смертей.

Це найнижчі показники смертності від авіакатастроф за всю історію авіації, повідомляє DW з посиланням на нідерландську організацію Aviation Safety Network (ASN) .

Зазначено, що серед усіх жертв аварій літаючих суден більшість (35 осіб) загинули від авіакатастрофи, перебуваючи на землі. Загалом же, як повідомляється, у 2017 році авіакатастрофи сталися з п'ятьма вантажними і чотирма пасажирськими літаками.

Для порівняння ASN наводить дані 2016 року: тоді сталося 16 катастроф, внаслідок яких загинули 303 особи.

«Починаючи з 1997 року, середня кількість нещасних випадків із літаками демонструвала стабільне та впевнене зниження, значною мірою завдяки поглибленню заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями, як-от ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту), Flight Safety Foundation», - повідомив голова ASN Харро Рантер.

Наголошується також, що станом на 31 грудня 2017 року минуло вже 398 днів із часу останнього інциденту з пасажирським авіалайнером і 792 дні з часу інциденту, який призвів до загибелі понад 100 осіб.

Враховуючи нинішній обсяг авіаперевезень, імовірність авіакатастрофи на пасажирському рейсі становить 1 до 9 200 000.