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    Мінюст затвердив новий порядок зарахування першокласників

    Документ набере чинності після опублікування в «Офіційному віснику України» 8 травня
    У міністерстві юстиції України був підписаний Порядок зарахування учнів до 1 класу. Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомила прес-служба міністерства освіти і науки. «Отож для вступу до школи першачків не змушуватимуть проходити будь-які конкурси на перевірку знань. Всі матимуть гарантований доступ до освіти якнайближче до місця
    • Сьогодні, 09:03
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    Документ набере чинності після опублікування в «Офіційному віснику України» 8 травня

    У міністерстві юстиції України був підписаний Порядок зарахування учнів до 1 класу.

    Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомила прес-служба міністерства освіти і науки.

    «Отож для вступу до школи першачків не змушуватимуть проходити будь-які конкурси на перевірку знань. Всі матимуть гарантований доступ до освіти якнайближче до місця проживання», - заявили у міністерстві.

    Зазначається, що документ набере чинності після опублікування в «Офіційному віснику України» 8 травня.

    Нагадаємо, відтепер в Україні для зарахування дитини до дитячого садка або школи потрібно надавати медичну довідку форми №086-1/о – «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язково медичного профілактичного огляду».

    Така довідка міститиме інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізкультурою.

    Міністерство освіти і науки діти школа Міністерство юстиції
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