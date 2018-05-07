Мінюст затвердив новий порядок зарахування першокласників
- Сьогодні, 09:03
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Документ набере чинності після опублікування в «Офіційному віснику України» 8 травня
У міністерстві юстиції України був підписаний Порядок зарахування учнів до 1 класу.
Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомила прес-служба міністерства освіти і науки.
«Отож для вступу до школи першачків не змушуватимуть проходити будь-які конкурси на перевірку знань. Всі матимуть гарантований доступ до освіти якнайближче до місця проживання», - заявили у міністерстві.
Зазначається, що документ набере чинності після опублікування в «Офіційному віснику України» 8 травня.
Нагадаємо, відтепер в Україні для зарахування дитини до дитячого садка або школи потрібно надавати медичну довідку форми №086-1/о – «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язково медичного профілактичного огляду».
Така довідка міститиме інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізкультурою.