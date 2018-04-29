Миротворці ООН не зайдуть на окупований Донбас до кінця 2018 року

Віце-прем'єр-міністр України заявила, що ухвалення рішення про операцію ООН триває півроку

Миротворча місія на Донбасі не зможе почати роботу до кінця 2018 року, оскільки для ухвалення відповідного рішення потрібно значно більше часу. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН. «Я не бачу, яким чином ми могли б мати миротворців на



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Формат миротворчої місії на Донбасі досі є спірним питанням для України та Росії, яка ввела свої збройні сили на Донбас

Віце-прем'єр-міністр України заявила, що ухвалення рішення про операцію ООН триває півроку

Миротворча місія на Донбасі не зможе почати роботу до кінця 2018 року, оскільки для ухвалення відповідного рішення потрібно значно більше часу.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

«Я не бачу, яким чином ми могли б мати миротворців на Донбасі до кінця цього року. Чисто через те, що ухвалення рішення про операцію триває протягом півроку. Тому розмови про те, що миротворці можуть зайти протягом декількох місяців, є передчасними», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Формат миротворчої місії на Донбасі досі є спірним питанням для України та Росії, яка ввела свої збройні сили на Донбас. Україна прагне повномасштабної місії, що візьме під контроль усю окуповану територію Донбасу разом із державним кордоном.

Як повідомлялося, нещодавно президент Фінляндії заявив про готовність відправити миротворців на Донбас.

Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Раніше президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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