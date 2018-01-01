Президент Фінляндії заявив про готовність відправити миротворців на Донбас

Фінський президент висловив бажання його країни долучитися до місії ООН в Україні

У разі досягнення домовленості про проведення в Україні миротворчої операції під егідою ООН Фінляндія повинна взяти в ній участь. Про це заявив президент цієї балтійської країни на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Yle. "Мова йде про одну з найбільш серйозних проблем у Європі, тому, якщо виникне навіть



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Саулі Нііністе

Фінський президент висловив бажання його країни долучитися до місії ООН в Україні

У разі досягнення домовленості про проведення в Україні миротворчої операції під егідою ООН Фінляндія повинна взяти в ній участь.

Про це заявив президент цієї балтійської країни на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Yle.

"Мова йде про одну з найбільш серйозних проблем у Європі, тому, якщо виникне навіть невелика можливість вирішити кризу, Фінляндія повинна взяти участь у врегулюванні цієї кризи", - заявив він на зустрічі з фінськими журналістами в Мюнхені.

При цьому Нііністе прокоментував ініціативу колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував у миротворчій місії брати участь країнам, що не входять до Альянсу. В якості таких держав він назвав Фінляндію, Швецію та Австрію. На думку фінського президента, важко було б зібрати 20 тис. миротворців із такої маленької кількості країн, однак він вітає всі можливі пропозиції щодо врегулювання української кризи.

Напередодні під час виступу у Мюнхені український президент Петро Порошенко заявив, що у Москви є шанс - піти на компроміс і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, зокрема й щодо неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону. За його словами, Москва хоче обмежити присутність місії лише лінією розмежування і наділити її тільки функціями супроводу.

У Мюнхені нині триває другий день роботи Міжнародної конференції з питань безпеки. Конференція завершиться 18 лютого.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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