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    «Міс Світу 2019» стала 23-річна представниця Ямайки

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    Тоні-Енн Сінгх стала переможницею міжнародного конкурсу &laquo;Міс Світу 2019&raquo; - «Міс Світу 2019» стала 23-річна представниця Ямайки
    Тоні-Енн Сінгх стала переможницею міжнародного конкурсу «Міс Світу 2019»

    Нова володарка корони «Міс Світу» вивчає психологію і фемінологію в Університеті штату Флорида (США)

    Представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх стала переможницею міжнародного конкурсу «Міс Світу 2019», що пройшов у суботу в Лондоні.

    Друге місце дісталося француженці Офелі Мезіно, третє — представниці Індії Суман Ратансінгх Рао.

    Новій володарці корони «Міс Світу» 23 року. Вона вивчає психологію і фемінологію в Університеті штату Флорида (США). Серед її хобі: кулінарія, волонтерство, ведення відеоблогу і спів. Саме останнє захоплення допомогло Сінгх здобути перемогу у конкурсі талантів, що відкрило їй прямий шлях до півфіналу.

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    And Miss World 2019 is Toni-Ann Singh from JAMAICA 1st Runner up: France 2nd Runner up: India #missworld2019

    Допис, поширений Miss World (@missworld)

    Ямайська конкурсантка, яка може похвалитися вмінням співати оперні арії, виконала для журі та глядачів знамениту пісню американки Вітні Х’юстон (1963-2012) I have nothing («У мене нічого немає»).

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    Miss World 2019 Continental winners Caribbean - Trinidad & Tobago Europe - France Asia - India Americas - Brazil Oceania - Cook Islands #missworld2019

    Допис, поширений Miss World (@missworld)

    «Мені здається, що на цій сцені я уявляю щось особливе — покоління жінок, які прагнуть змінити світ. Не можу сказати, що я чимось виділяюся серед інших конкурсанток, але моя відмінна риса — це моя пристрасть допомагати іншим жінкам і робити все для того, щоб у них були ті ж можливості, які були у мене», - сказала Сінгх, відповідаючи на питання британського телеведучого і члена журі конкурсу Пірса Моргана про те, чому саме вона заслуговує на перемогу.

    Як заявляють організатори, мета конкурсу — «підтримання миру на всій планеті, створення образу видатної жінки і надання підтримки дітям, які страждають від голоду і різних захворювань».

    Нагадаємо, конкурс краси «Міс Всесвіт 2019» виграла представниця Південно-Африканської Республіки 26-річна Зозібіні Тунзі.

    США конкурс Франція Індія жінка конкурс краси
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