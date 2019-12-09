Представниця ПАР стала «Міс Всесвіту 2019»
Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул «Міс Всесвіт»
Конкурс краси «Міс Всесвіт 2019» виграла представниця Південно-Африканської Республіки 26-річна Зозібіні Тунзі.
Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.
Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул «Міс Всесвіт». Зозібіні активно виступає проти насильства на грунті гендерних відмінностей і стереотипів.
Нагородження фіналістів відбулося в неділю, 8 грудня, в американському місті Атланта, штат Джорджія (вранці 9 грудня за київським часом).
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Miss Universe 2019 is SOUTH AFRICA Text the newly crowned #MissUniverse2019 @zozitunzi to congratulate her +1 (917) 905-9305
За звання найкрасивішої жінки Всесвіту боролися 90 переможниць національних конкурсів краси з усього світу.
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“Who are you?” “MISS UNIVERSE!!!!” #missuniverse #missuniverse2019 #southafrica
Друге місце на конкурсі зайняла 24-річна Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, а третє - 25-річна Софія Арагон, яка представляла Мексику.
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Нагадаємо, в середині листопада українка Анастасія Субота поскаржилася, що їй відмовили в отриманні візи. Однак уродженці Запоріжжя все ж вдалося вчасно потрапити на конкурс і поборотися за головний титул.