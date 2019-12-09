  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Представниця ПАР стала «Міс Всесвіту 2019»

    • Розсилка
    Зозібіні Тунзі перемогла на конкурсі Міс Всесвіт-2019 - Представниця ПАР стала «Міс Всесвіту 2019»
    Зозібіні Тунзі перемогла на конкурсі Міс Всесвіт-2019

    Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул «Міс Всесвіт»

    Конкурс краси «Міс Всесвіт 2019» виграла представниця Південно-Африканської Республіки 26-річна Зозібіні Тунзі.

    Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

    Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул «Міс Всесвіт». Зозібіні активно виступає проти насильства на грунті гендерних відмінностей і стереотипів.

    Нагородження фіналістів відбулося в неділю, 8 грудня, в американському місті Атланта, штат Джорджія (вранці 9 грудня за київським часом).

    Переглянути цей допис в Instagram

    Miss Universe 2019 is SOUTH AFRICA Text the newly crowned #MissUniverse2019 @zozitunzi to congratulate her +1 (917) 905-9305

    Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

    За звання найкрасивішої жінки Всесвіту боролися 90 переможниць національних конкурсів краси з усього світу.

    Переглянути цей допис в Instagram

    “Who are you?” “MISS UNIVERSE!!!!” #missuniverse #missuniverse2019 #southafrica

    Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

    Друге місце на конкурсі зайняла 24-річна Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, а третє - 25-річна Софія Арагон, яка представляла Мексику.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Tune in to @foxtv NOW to see who is your next #missuniverse!!!

    Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

    Нагадаємо, в середині листопада українка Анастасія Субота поскаржилася, що їй відмовили в отриманні візи. Однак уродженці Запоріжжя все ж вдалося вчасно потрапити на конкурс і поборотися за головний титул.

    конкурс Instagram конкурс краси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ