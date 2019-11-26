Вінничанка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси «Mrs Globe 2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Жагловська, переможниця загальнонаціонального конкурсу «Краса країни 2019», поїде представляти Україну на конкурс краси в Китай

У місті Шеньчжень, 7 грудня відбудеться фінал міжнародного конкурсу «Mrs Globe 2019». Як готується до цієї важливої події, конкурсантка розповіла сьогодні, 25 листопада, під час пресконференції.

«Нам приємно, що саме вінничанка представлятиме Україну на конкурсі такого рівня. Олена багато працювала над собою, самовдосконалювалась. Міська рада завжди підтримує таких вінничан. Ми допомогли у вирішенні організаційних питань. Для міста – це престиж, та й для України в цілому», - сказала заступник міського голови Галина Якубович.

Олена Жагловська подякувала усім тим, хто підтримував її у підготовчому періоді і зазначила, що докладе максимум зусиль, аби досягти гарного результату.

«Для того, щоб представити гідно країну, потрібно багато чого зробити. Мене підтримувало багато людей, і для мене це дуже важливо. Хочу окремо подякувати Вінницькій міській раді та міському голові Сергію Моргунову. Створювати образи мені допомагали дизайнери Катерина Лукашик, Людмила Квєтна та інші», - розповіла Олена Жагловська.

Як зазначила Олена, конкурсантки матимуть кілька фінальних виходів. Перший – це вихід з прапором у національному костюмі, другий – це візитівка, де учасниці презентуватимуть себе, також, за умовами конкурсу, красуні вийдуть у білих купальниках та у вечірніх сукнях. За корону «Mrs Globe 2019» змагатиметься 75 учасниць з усього світу. Олена Жагловська запевнила що налаштована на перемогу.

Олена Жагловська — заступник декана факультету ІРЕН — інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент. Олена була єдиною представницею освітян й науковців серед ТОП-15 найвродливіших жінок України, котрі брали участь у суперфіналі «Краса країни 2019». Відбувся суперфінал 14 червня, у Київському національному академічному театрі оперети. Ексклюзивну корону вінничанці одягнула організатор конкурсу «Краса країни 2019» — перша «Віцемісіс Земна куля 2018» Ірина Келлер.

Конкурс «Mrs Globe» підтримує благодійний фонд «WIN Foundation (Women in Need)», який опікується жінками, що опинились в складних життєвих умовах та потерпали від домашнього насилля.