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    У світі

    Глава європейської дипломатії назвав Лукашенка «нелегітимним президентом України»

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    Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель&nbsp; - Глава європейської дипломатії назвав Лукашенка «нелегітимним президентом України»
    Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель 
    Фото: ЕРА

    Через деякий час, зрозумівши свою помилку, дипломат додав: «Вибачте, Білорусі. Про що я тільки думав?»

    Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель заявив, що результати виборів президента Білорусі сфальсифіковані, а сам Олександр Лукашенко – нелегітимний президент. Однак він обмовився і назвав його «нелегітимним президентом України».

    Про це Боррель сказав на сесії Європарламенту.

    «Ми вважаємо вибори в Білорусі сфальсифікованими, тому розглядаємо Лукашенка як нелегітимного президента України», – заявив він. 

    Через деякий час, зрозумівши свою помилку, дипломат додав: «Вибачте, Білорусі. Про що я тільки думав?».

    Також Боррель зазначив, що найкращим виходом із ситуації для Білорусі, як вважає ЄС, стануть нові президентські вибори під спостереженням ОБСЄ.

    «Якщо ж ситуація в Білорусі буде погіршуватися, ми будемо розширювати санкції», – підкреслив глава дипломатії ЄС.

    Як повідомлялось, сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарі, таким чином, не визнали перемогу Лукашенка на виборах в Білорусі.

    Згодом нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила своє голосування «проти» невизнання перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі технічною помилкою системи «Рада».

    Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

    З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

    Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

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