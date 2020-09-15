Слово «слуга» принижує гідність виборця? Адвокат хотів зняти з виборів партію Зеленського
Андрій Хілько намагався не допустити партію «Слуга народу» до місцевих виборів і дійшов до Верховного суду
Верховний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу київського адвоката Андрія Хілька, який виступав за недопуск політичної партії «Слуга народу» до виборчого процесу у Києві.
Про повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 вересня.
За матеріалами справи адвокат 1 вересня о 00:23 год надіслав заяву на офіційну електронну пошту Центральної виборчої комісії з проханням відмовити партії «Слуга народу» в участі в місцевих виборах. Зокрема, він просив, щоб ЦВК ухвалила відповідне рішення на своєму засіданні. На думку Хілька, у назві політичної партії вживається слово «слуга», що принижує його гідність як виборця.
Шостий апеляційний адміністративний суд 7 вересня відмовив позивачу у задоволенні позову, пояснивши, що він не надав належних доказів.
Після чого Хілько пішов до Верховного суду. Він зауважив, що не оскаржує діяльність партії «Слуга народу», а захищає свої конституційні і виборчі права як громадянин-виборець, звертаючи увагу суду на бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка не розглянула його заяву від 1 вересня.
Натомість Верховний суд погодився з висновком суду першої інстанції, що Центральна виборча комісія не є тим органом, що уповноважений надавати оцінку відповідності найменування політичної партії вимогам закону чи забороняти діяльність політичної партії.
«Отже, у суду відсутні підстави для зобов`язання ЦВК розглянути проект рішення про недопущення політичної партії «Слуга народу» до виборчого процесу з підстав вживання слова «слуга» у назві та діяльності партії», - сказано у постанові.
Нагадаємо, що Шостий апеляційний суд Києва за день до голосування, 20 квітня 2019 року розглянув позов адвоката Андрія Хілько про зняття Володимира Зеленського з президентських виборів. Розгляд справи затягнувся до ночі 21 квітня, і в підсумку суд відмовився задовольняти позов.
Як відомо, в Україні 5 вересня офіційно розпочався виборчий процес щодо місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.