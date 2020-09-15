Слово «слуга» принижує гідність виборця? Адвокат хотів зняти з виборів партію Зеленського



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31 серпня у Києві, на даху будівлі КВЦ «Парковий» політична сила «Слуга народу» провела позачерговий з'їзд партії, на якому представила кандидатів на пости мерів низки українських міст.

Андрій Хілько намагався не допустити партію «Слуга народу» до місцевих виборів і дійшов до Верховного суду

Верховний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу київського адвоката Андрія Хілька, який виступав за недопуск політичної партії «Слуга народу» до виборчого процесу у Києві.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 вересня.

За матеріалами справи адвокат 1 вересня о 00:23 год надіслав заяву на офіційну електронну пошту Центральної виборчої комісії з проханням відмовити партії «Слуга народу» в участі в місцевих виборах. Зокрема, він просив, щоб ЦВК ухвалила відповідне рішення на своєму засіданні. На думку Хілька, у назві політичної партії вживається слово «слуга», що принижує його гідність як виборця.

Шостий апеляційний адміністративний суд 7 вересня відмовив позивачу у задоволенні позову, пояснивши, що він не надав належних доказів.

Після чого Хілько пішов до Верховного суду. Він зауважив, що не оскаржує діяльність партії «Слуга народу», а захищає свої конституційні і виборчі права як громадянин-виборець, звертаючи увагу суду на бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка не розглянула його заяву від 1 вересня.

Натомість Верховний суд погодився з висновком суду першої інстанції, що Центральна виборча комісія не є тим органом, що уповноважений надавати оцінку відповідності найменування політичної партії вимогам закону чи забороняти діяльність політичної партії.

«Отже, у суду відсутні підстави для зобов`язання ЦВК розглянути проект рішення про недопущення політичної партії «Слуга народу» до виборчого процесу з підстав вживання слова «слуга» у назві та діяльності партії», - сказано у постанові.

Нагадаємо, що Шостий апеляційний суд Києва за день до голосування, 20 квітня 2019 року розглянув позов адвоката Андрія Хілько про зняття Володимира Зеленського з президентських виборів. Розгляд справи затягнувся до ночі 21 квітня, і в підсумку суд відмовився задовольняти позов.

Як відомо, в Україні 5 вересня офіційно розпочався виборчий процес щодо місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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