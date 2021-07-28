  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вибух на німецькому заводі: двоє загиблих, понад 30 постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибух на установці зі спалювання небезпечних відходів підприємства Chempark Currenta в Леверкузені стався 27 липня - Вибух на німецькому заводі: двоє загиблих, понад 30 постраждалих
    Вибух на установці зі спалювання небезпечних відходів підприємства Chempark Currenta в Леверкузені стався 27 липня
    Фото: zdf.de

    П'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти

    Щонайменше двоє людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен. Про це повідомляє пресслужба компанії-оператора заводу Currenta.

    За уточненими даними, внаслідок вибуху та пожежі постраждала 31 людина. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

    «На жаль, надія знайти їх живими швидко згасає», – сказав представник заводу Ларс Фрідріх.

    За попередніми даними, вибух стався в резервуарах для зберігання розчинників.

    Фото: Oliver Berg / DPA
    Фото: Oliver Berg / DPA

    Повідомляється, що влада попереджає про небезпеку забруднення повітря у зв’язку з імовірним викидом шкідливих речовин у радіусі кількох десятків кілометрів. Жителів просять не виходити на вулиці та тримати зачиненими двері та вікна. Якість повітря на місці вибуху та в радіусі кількох кілометрів перевірятимуть кілька днів. Зараз хмара, яка утворилася після вибуху, суттєво зменшилась.

    Нагадаємо, потужний вибух на хімічному підприємстві в Леверкузені стався вдень 27 липня вранці.

    Спочатку повідомлялося, що вибух стався на заводі концерну Bayer. Компанія спростувала, що на їх хімічному заводі вибух і зазначила, що він стався в центрі утилізації відходів.

    До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

    Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

    Читайте також:
    Теги: вибух Німеччина завод надзвичайні ситуації рятувальники повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибух на німецькому заводі: двоє загиблих, понад 30 постраждалих