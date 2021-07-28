Вибух на німецькому заводі: двоє загиблих, понад 30 постраждалих

Вибух на установці зі спалювання небезпечних відходів підприємства Chempark Currenta в Леверкузені стався 27 липня

П'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти

Щонайменше двоє людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен. Про це повідомляє пресслужба компанії-оператора заводу Currenta.

За уточненими даними, внаслідок вибуху та пожежі постраждала 31 людина. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

«На жаль, надія знайти їх живими швидко згасає», – сказав представник заводу Ларс Фрідріх.

За попередніми даними, вибух стався в резервуарах для зберігання розчинників.

Фото: Oliver Berg / DPA

Повідомляється, що влада попереджає про небезпеку забруднення повітря у зв’язку з імовірним викидом шкідливих речовин у радіусі кількох десятків кілометрів. Жителів просять не виходити на вулиці та тримати зачиненими двері та вікна. Якість повітря на місці вибуху та в радіусі кількох кілометрів перевірятимуть кілька днів. Зараз хмара, яка утворилася після вибуху, суттєво зменшилась.

Нагадаємо, потужний вибух на хімічному підприємстві в Леверкузені стався вдень 27 липня вранці.

Спочатку повідомлялося, що вибух стався на заводі концерну Bayer. Компанія спростувала, що на їх хімічному заводі вибух і зазначила, що він стався в центрі утилізації відходів.

До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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