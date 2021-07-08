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    Спецпредставниця ОБСЄ в Україні йде з посади

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    Гайді Ґрау незабаром залишить свою посаду - Спецпредставниця ОБСЄ в Україні йде з посади
    Гайді Ґрау незабаром залишить свою посаду
    Фото: Swissinfo

    ОБСЄ поки що не повідомила про те, коли дійдуть кінця повноваження Ґрау

    Спеціальна представниця чинного голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні і в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау незабаром залишить свою посаду. Про таке повідомили учасники засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбулось 8 липня.

    Зокрема, цю інформацію підтвердила постійна представниця Європейського Союзу в ОБСЄ Раса Остраускайте.

    «Оскільки сьогодні – її остання доповідь для Постійної ради, Європейський Союз дякує Гайді Ґрау за її видатну роботу у спробі просунути дискусії з Тристоронньою контактною групою. Ви були справжньою знахідкою для ОБСЄ», – написала вона у Twitter.

    Також про відставку Ґрау повідомило Постійне представництво Республіки Албанія при міжнародних організаціях у Відні.

    «По завершенню призначення Гайді Ґрау головним виконавчим директором в Україні і ТКГ, Албанія дякує їй за важку роботу і відданість справі миру в Україні», – зазначається у повідомленні.

    Представники Албанії побажали Ґрау успіхів у її подальшій роботі.

    Офіційно ОБСЄ поки що не повідомила про те, коли дійдуть кінця повноваження Ґрау, а також про причини такого кадрового рішення.

    У грудні 2019 року стало відомо, що новим спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі стала швейцарська дипломатка Гайді Грау, яка замінить на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка. Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.

    Раніше Гайді Грау після чергових зустрічей ТКГ заявляла про погіршення ситуації щодо безпеки на ділянках розведення сил на Донбасі.

    Теги: ОБСЄ Донбас дипломатія посол Україна
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    Спецпредставниця ОБСЄ в Україні йде з посади