Спецпредставниця ОБСЄ в Україні йде з посади

ОБСЄ поки що не повідомила про те, коли дійдуть кінця повноваження Ґрау

Спеціальна представниця чинного голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні і в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау незабаром залишить свою посаду. Про таке повідомили учасники засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбулось 8 липня.

Зокрема, цю інформацію підтвердила постійна представниця Європейського Союзу в ОБСЄ Раса Остраускайте.

«Оскільки сьогодні – її остання доповідь для Постійної ради, Європейський Союз дякує Гайді Ґрау за її видатну роботу у спробі просунути дискусії з Тристоронньою контактною групою. Ви були справжньою знахідкою для ОБСЄ», – написала вона у Twitter.

As today is her last briefing to the PC, thanks Amb Heidi Grau for her outstanding work in trying to advance the discussions with the Trilateral Contact Group. You have been a true asset to @OSCE pic.twitter.com/Lod4znPrSt — Rasa Ostrauskaite (@RasaOstrauskai2) July 8, 2021

Також про відставку Ґрау повідомило Постійне представництво Республіки Албанія при міжнародних організаціях у Відні.

«По завершенню призначення Гайді Ґрау головним виконавчим директором в Україні і ТКГ, Албанія дякує їй за важку роботу і відданість справі миру в Україні», – зазначається у повідомленні.

On completion of her assignment as CiO SR in & TCG, thanks Amb. Heidi Grau for the hard work & dedication to @OSCE’s efforts towards peace with respect to .



Also grateful to the @SwissMFA for the unwavering support.



Good luck on your next endeavor Amb. Grau! pic.twitter.com/XHfTqP4Jah — Albanian Mission in Vienna (@AlMissionVienna) July 8, 2021

Представники Албанії побажали Ґрау успіхів у її подальшій роботі.

Офіційно ОБСЄ поки що не повідомила про те, коли дійдуть кінця повноваження Ґрау, а також про причини такого кадрового рішення.

У грудні 2019 року стало відомо, що новим спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі стала швейцарська дипломатка Гайді Грау, яка замінить на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка. Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.

Раніше Гайді Грау після чергових зустрічей ТКГ заявляла про погіршення ситуації щодо безпеки на ділянках розведення сил на Донбасі.