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    ОБСЄ призначила нового представника в Україні

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    Мікко Кіннунен&nbsp;працював свого часу&nbsp;у посольствах у Москві та Вашингтоні, а також у постійному представництві Фінляндії при ООН - ОБСЄ призначила нового представника в Україні
    Мікко Кіннунен працював свого часу у посольствах у Москві та Вашингтоні, а також у постійному представництві Фінляндії при ООН
    Фото: Lehtikuva

    Кіннунен приступить до своїх обов'язків 1 серпня

    Новим спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Його призначила нинішня голова ОБСЄ Анн Лінде. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії.

    «Міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ у 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що він приступить до своїх обов'язків 1 серпня.

    Відомо, що Кіннунен є політичним директором (генеральним директором з політичних питань) МЗС Фінляндії.

    Крім того, у 1996 році він працював директором підрозділу з питань політики безпеки та першим послом Фінляндії з питань протидії гібридним загрозам.

    Вказано, що у 2009-2013 роках Кіннунен був послом Фінляндії в Казахстані та Киргизії.

    Також він працював в посольствах у Москві та Вашингтоні, і у постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.

    Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що спецпредставниця глави ОБСЄ в Україні Гайді Грау вийде з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а саме – офіційно покине свій пост до кінця липня.

    Зазначимо, Гайді Грау займала пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року, вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

    Теги: МЗС ОБСЄ бойовики на Донбасі дипломатія міністр ООН
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    ОБСЄ призначила нового представника в Україні