Чернігівщина: місцеві витягли ворожих танкістів та підпалили бронетехніку (відео)

Російських окупантів взяли у полон

На окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі. Про це повідомив у Facebook радник глави МВС Антон Геращенко.

«Прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк. Танкісти перебувають у безпеці. До них належать добре. Коли ми викинемо армію агресора – хлопців повернуть до матерів», – підписав відео Геращенко.

Він також додав попередження: ми не зустрічатимемо окупантів з квітами та короваями.

Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.