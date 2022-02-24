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    Чернігівщина: місцеві витягли ворожих танкістів та підпалили бронетехніку (відео)

    Прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк, розповів радник глави МВС - Чернігівщина: місцеві витягли ворожих танкістів та підпалили бронетехніку (відео)
    Прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк, розповів радник глави МВС
    скріншот з відео

    Російських окупантів взяли у полон

    На окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі. Про це повідомив у Facebook радник глави МВС Антон Геращенко.

    «Прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк. Танкісти перебувають у безпеці. До них належать добре. Коли ми викинемо армію агресора – хлопців повернуть до матерів», – підписав відео Геращенко.

    Він також додав попередження: ми не зустрічатимемо окупантів з квітами та короваями.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

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    Теги: Росія Чернігівщина полон військові військова техніка
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    Чернігівщина: місцеві витягли ворожих танкістів та підпалили бронетехніку (відео)