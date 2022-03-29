Окупанти виводять підрозділи з Київщини та Чернігівщини

Зберігається небезпека обстрілів

На території Київської та Чернігівської областей мети наступальної операції противник не досяг і виводить окремі підрозділи своїх військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей», – йдеться у повідомленні.

Але не зважаючи на це, зберігається небезпека обстрілів. «При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури», – повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, 28 березня противник із мінометів та градів обстріляв Бучу, що на Київщині.Як повідомлялося, ворог покинув зайняте раніше місто Сновськ, одночасно знищивши міст через річку Снов. Також на Сіверському напрямку російські окупанти знищили кілька мостів та продовжують блокувати Чернігів.