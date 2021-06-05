Співробітники ДБР затримали митника з $700 тисячам готівкою в салоні авто (фото, відео)

Правоохоронці затримали під час перевезення хабаря начальника відділу митного поста «Ягодин» Волинської митниці Михайла Бурдейного

У четвер, 3 червня під Львівській області біля міста Броди ДБР затримало керівника зміни митного поста «Ягодин» Волинської області Михайла Бурдейного при спробі провезти в салоні власного автомобіля 700 тисяч доларів готівкою. Велика грошова сума була вилучена. Обшуки також були проведені за місцем проживання затриманого митника, повідомив пресцентр Державного митного комітету.

Бурдейному інкримінують вчинення правопорушень за ознаками статей КК 364 («Зловживання владою або службовим становищем»), ст.362 («Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї «) і ст. 367 («Службова недбалість»).

За даними Держмитниці, Бурдейний був серед 100 митників, підозрюваних в контрабанді, і був відсторонений від служби після засідання РНБО 2 квітня 2021 року. Після закінчення терміну дисциплінарного заходу Бурдейний повернувся до виконання службових обов’язків. Після службової перевірки на нього було складено досьє і поставлено питання про притягнення працівника до кримінальної відповідальності.

Крім того, Михайло Бурдейний брав участь в конкурсі на заміщення посади керівника Волинської митниці. Однак, попри успішне проходження тестування на знання законодавства і рішення ситуаційних завдань, не пройшов співбесіду з комісією в частині кваліфікаційних вимог до етичної бездоганності кандидата і не був допущений до фіналу кадрового конкурсу.

За даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до слідства, це був травневе щомісячне розвезення «кеша» для групи державних структур, залучених в ряд корупційних схем, в тому числі в схему «кришування розмитнення» автомобілів.

«Кумедно, що саме вчора Міхеїл Саакашвілі у Шустера вкотре говорив про необхідність прийняття нових правил спрощення і здешевлення розмитнення автомобілів та показував відповідь міністра фінансів Сергія Марченка про те, що зміна правил розмитнення недоцільна. А тут ось збіг, прямо-таки готова ілюстрація», – пише Бутусов.

Всіх підписаних пачок ми не побачили, сподіваюся, викладуть їх найближчим часом, але підписи на пачках подекуди зрозумілі.