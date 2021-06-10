  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    На митниці відбудеться розслідування інциденту щодо можливого хабарництва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Директор департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Щуцький - На митниці відбудеться розслідування інциденту щодо можливого хабарництва
    Директор департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Щуцький

    «Ніхто не читає позитивні історії, всіх цікавить тільки негатив», – зазначає Олександр Щуцький

    Медіа-війни сьогодні - найсильніший механізм у протидії проведення реформи митної служби.

    Про це заявив директор департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Щуцький в інтерв'ю РБК-Україна.

    «Контрабанда зараз інша, вона вийшла на інший рівень. Вони не відстрілюються, як в 90-х, зараз це переросло в медіа-війни, намагаючись знищити ворога будь-якими шляхами. Тобто певні структури, пов'язані з контрабандними схемами, яким ми «наступили на горло», намагаються таким чином зробити нас більш поступливими», – вважає Олександр Щуцький.

    Він також прокоментував ситуацію із затриманням минулого тижня співробітника Волинської митниці та вилученні у нього великої суми грошей. У ЗМІ повідомлялося, що гроші могли призначатися центральному апарату митниці, зокрема, Щуцькому.

    «Цілком очевидно, що це маячня і якихось підтверджень цьому немає і бути не може. Але я розумію, чому це підхоплює преса – ніхто не читає позитивні історії, всіх цікавить тільки негатив», – зазначає він.

    На його думку, до поширення цієї неправдивої інформації можуть бути причетні кілька груп контрабандистів, всі ті, кому не вигідно, щоб департамент ризиків по них працював.

    «У будь-якому випадку ці або інші атаки ні до чого не приведуть. Митниця продовжить займатися мінімізацією ризиків, зменшенням «ручного» впливу і людського фактора, щоб в майбутньому не потрібні були департаменти ризиків, контрабанди та інші, а система сама автоматично спрацьовувала на нетипові маршрути або операції», – заявив Митник.

    Водночас для уникнення будь-яких спекуляцій навколо цієї, Щуцький вирішив написати листа на керівника митної служби Павла Рябикіна з проханням провести службове розслідування за даним фактом і на час, поки буде йти розгляд, звільнити його з посади директора Департаменту.

    «Рябикін моє прохання підтримав і з 9 червня я тимчасово відсторонений. Я вважаю, що в ситуації, що склалася – це єдиний спосіб зупинити поширення абсолютно надуманих спекуляцій», - зазначив він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис.доларів США.

    Теги: митниця контрабанда корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На митниці відбудеться розслідування інциденту щодо можливого хабарництва