Митрополит ПЦУ Михаїл: Не було б патріарха Філарета, ніякого не було б об’єднання

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України

Об’єднання православних церков в Україні відбулося завдяки Почесному патріарху Філарету, про це в інтерв’ю «Главкому», присвяченому другій річниці створення ПЦУ, розповів митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Не було б патріарха Філарета, ніякого не було б об’єднання, ніякої Церкви не було б. Не було б Чорновола, то не було б ніяких «Рухів». Цього року 30 років самої автокефалії (утворенню УПЦ КП). 1-3 листопада 1990 року був проведений собор Московським патріархатом. Тоді вже було заявлено, що повинна бути незалежна церква, але хай Москва надасть Томос про автокефалію. На тих позиціях зупинялися (в розмовах). Філарет задавав тональність, він не злякався ні московських погроз, нічого… Не було би Філарета і Якова (митрополита Луцького і Волинського УПЦ КП), не було б законної ієрархії Церкви Київського патріархату. Більше ніхто про це не говорив», – сказав він.

Також Михаїл пояснив, чому затягується процес перейменування Церкви Московського патріархату. (Наразі закон є, але МП наполягає, що має називатися УПЦ і виборює це право у судах, – ред.).

«Міняється настрій влади. Відповідно, ніс за вітром тримає судова система. При Порошенку був дух реєструвати ПЦУ – реєстрували ПЦУ. Прийшов інший президент – а вітер ніякий. От судова система у цьому питанні ніяка», – зазначив владика.

За його словами, мета – створення єдиної помісної Церкви, незалежної від жодного з релігійних центрів: «В іншому разі одні будуть тягнути на Захід, інші на Схід, розтягуватимуть Україну. А треба щоби було тяжіння до Києва, до центру».

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

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