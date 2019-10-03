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    Між Закарпаттям та Румунією планують відкрити ще один контрольно-пропускний пункт

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    КПП &laquo;Солотвино &ndash; Сігету Мармаріце&raquo; - Між Закарпаттям та Румунією планують відкрити ще один контрольно-пропускний пункт
    КПП «Солотвино – Сігету Мармаріце»

    За словами губернатора Закарпаття, відкриття нових контрольно-пропускних пунктів сприятиме розвитку Закарпатської області у туристичному та транзитному напрямку

    Між Закарпаттям та Румунією планують відкрити ще один контрольно-пропускний пункт «Біла Церква – Сігету Мармаріце». Про це говорили у ОДА губернатор області із консулом Румунії в смт. Солотвино, передає Mukachevo.net.

    Фото: Mukachevo.net
    Фото: Mukachevo.net

    Співрозмовники домовились, що вже найближчим часом проведуть спільну нарду за участі усіх зацікавлених сторін і спробують цей проєкт якнайшвидше реалізувати.

    За словами Ігоря Бондаренка, відкриття нових контрольно-пропускних пунктів сприятиме розвитку Закарпатської області у туристичному та транзитному напрямку.

    Також було обговорення залучення інвестицій у машинобудування, харчову промисловість, сільське господарство тощо.

    Наостанок зустрічі губернатор краю запросив представників бізнесу Румунії на форум «Закарпаття – бізнес в центрі Європи».

    Як повідомлялось, контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні. За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів перекрили під'їзд до кордону, протестуючи проти того, що їх не хочуть пускати із товаром з Європи.

    Закарпаття машинобудування бізнес Румунія промисловість
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