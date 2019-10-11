Міжнародна організація направила на окупований Донбас 51 тонну гуманітарної допомоги



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В окуповані райони Донбасу відправили сім вантажівок з гумдпомогою

В окуповані райони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) направили 51 тонну гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Як зазначається, для місцевих жителів направили гігієнічні набори та набори з промисловими виробами.

«Через КПВВ Новотроїцьке на тимчасово окупованій території України послідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для мешканців Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ООН закликає міжнародних донорів знайти до зими $52 млн для Донбасу. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що план гуманітарного реагування ООН для України на 2019 рік, який передбачає загальні фінансові потреби на рівні $162 млн., нині наповнений на 32%.

12 лютого 2019 року в ООН заснували Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні та закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу, які потерпають від збройного конфлікту.

Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) належить до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту швидко, скоординовано та цілеспрямовано.