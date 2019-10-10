«Зрада скасовується»: німецьким консульствам наказано не визнавати російські паспорти з Донбасу



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Український посол розповів, що його особисто повідомили про рішення МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини дало розпорядження своїм консульствам не визнавати російські паспорти з Донбасу. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у Twitter.

Український посол розповів, що його особисто повідомили про це рішення.

«Керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі», - написав Мельник.

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всімконсульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 октября 2019 г.

Нагадаємо, раніше депутат від Вільної демократичної партії Німеччини Рената Альт повідомила про видачу віз Німеччиною для жителів ОРДЛО. Начебто депутат отримала відповідь на запит і у документі йшлося про майже 100 000 віз, виданих власникам російських паспортів з квітня.

Після цього Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало публікації німецьких видань, в яких йшлося про видачу віз власникам російських паспортів з Донбасу.

У МЗС Німеччини тоді додали, що країна дотримується офіційної позиції Євросоюзу, ухваленої на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року. У документі йдеться, що: «ЄС у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих у порушення мінських угод».

Також ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.