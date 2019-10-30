Аеропорт у столиці Португалії виправив написання Києва



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МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev

Португалія приєдналася до міжнародної кампанії «CorrectUA»

Аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

Про це повідомляє посольство України у Португалії в Twitter.

«Португалія приєдналася до міжнародної кампанії «CorrectUA». Аеропорт Лісабона почав писати назву столиці України згідно з правильною вимовою цього міста українською мовою: Kyiv (замість Kiev)», – йдеться в повідомленні.

Portugal aderiu à campanha internacional #CorrectUA

O aeroporto de Lisboa começou a grafar o nome da capital da Ucrânia de acordo com a correta pronúncia desta cidade em ucraniano: Kyiv (em detrimento de Kiev) #KyivNotKiev pic.twitter.com/Nn3ucM0JgS — UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) 29 октября 2019 г.

Нагадаємо, щоденна британська газета Financial Times, що висвітлює головні новини світу в економічній сфері, відтепер використовуватиме написання назви української столиці англійською мовою як Kyiv.

Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.