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    У світі

    Аеропорт у столиці Португалії виправив написання Києва

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    МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev - Аеропорт у столиці Португалії виправив написання Києва
    МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev

    Португалія приєдналася до міжнародної кампанії «CorrectUA»

    Аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

    Про це повідомляє посольство України у Португалії в Twitter.

    «Португалія приєдналася до міжнародної кампанії «CorrectUA». Аеропорт Лісабона почав писати назву столиці України згідно з правильною вимовою цього міста українською мовою: Kyiv (замість Kiev)», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, щоденна британська газета Financial Times, що висвітлює головні новини світу в економічній сфері, відтепер використовуватиме написання назви української столиці англійською мовою як Kyiv.

    Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

    Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

    Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

    МЗС ЗМІ Київ ООН Португалія аеропорт посольство Twitter
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