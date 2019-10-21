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    Суспільство

    Міжнародна авіація почала писати назву столиці України Kyiv

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    У червні Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі - Міжнародна авіація почала писати назву столиці України Kyiv
    У червні Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі

    У міністерстві зазначили, що цей крок поклав край використанню назви Kiev в міжнародній практиці

    Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

    Про це повідомили на офіційній сторінці кампанії МЗС #CorrectUA у Twitter.

    «Дякуємо всім аеропортам та авіаперевізникам за #KyivNotKiev! Особливо вдячні IATA за ухвалення рішення використовувати коректну назву української столиці як Kyiv», - написали в МЗС.

    У міністерстві зазначили, що це важливий крок, як поклав край використанню Kiev в міжнародній практиці.

    Нагадаємо, у червні Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі. Це стало важливим кроком, оскільки міжнародні організації, включаючи IATA, посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

    Низка авіакомпаній, зокрема МАУ, відмовлялися переходити на написання Kyiv, мотивуючи це тим, що саме такий спосіб транслітерації використовує IATA.

    Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

    Міжнародна асоціація повітряного транспорту - міжнародна неурядова організація, до якої належать 290 авіакомпаній зі 117 країн світу.

    МЗС ЗМІ Київ США авіація МАУ
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