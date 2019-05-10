Міжнародний морський трибунал завершив слухання у справі України проти РФ



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Українська делегація на слуханнях у Міжнародному трибуналі ООН з морського права, 10 травня 2019 року

Рішення буде оголошено 25 травня

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі сьогодні оголошені завершеними. Про це заявив голова трибуналу Пак Чжин Хьон.

«Тепер слухання закриті», - сказав голова.

Слухання тривали дві з половиною години - з 11:00 до 13:00 за київським часом з перервою у півгодини. На них виступили юрист Джонатан Гімблет і професор Фред Соунс, а також заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Крім того, українську позицію представили юрист Марни Чик і професор Жан-Марк Тювенін.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.