Могеріні заявила, що ЄС посилить оборонну співпрацю з країнами Західних Балкан



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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні

Посилення співпраці в оборонній сфері з країнами Південно-Східної Європи та Західних Балкан стало однієї з головних тем зустрічі у Відні

Європейський Союз хоче посилити співпрацю у сфері безпеки та оборони з усіма країнами Західних Балкан.

Про це заявила на прес-конференції у Відні Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні після завершення неформального засідання міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

«На сьогодні ми маємо хорошу співпрацю з нашими друзями із Західних Балкан. Ці країни беруть участь у деяких з наших місій, і ми б хотіли посилити співробітництво у сфері безпеки та оборони з усіма країнами Західних Балкан», - заявила вона.

Могеріні додала, що тема співпраці із західнобалканськими країнами матиме також обговорення під час неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яке проходить 30-31 серпня у Відні.

Посилення співпраці в оборонній сфері з країнами Південно-Східної Європи та Західних Балкан стало однієї з головних тем зустрічі у Відні та відбулося з ініціативи головуючої в Раді ЄС Австрії.

Міністр оборони Австрії Маріо Кунасек під час спільної з Могеріні прес-конференції повідомив, що під час засідання обговорювалися конкретні кроки із зміцнення безпеки на Західних Балканах та вказав на необхідність обговорення таких кроків безпосередньо з представниками цих країн.

З цієї метою 26 вересня в австрійське місто Грац запрошені міністри оборони країн цього регіону для того, щоб «ще більше інтенсифікувати дискусії та надіслати їм ясний та позитивний сигнал».

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу зібралися у четвер на неформальне засідання у Відні в рамках головування Австрії в Раді ЄС.

Джерело: Укрінформ