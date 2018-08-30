Глави МЗС країн Євросоюзу зібралися на неформальну зустріч у Відні



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Зустріч проходить в рамках головування Австрії в Раді ЄС

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу зібралися у четвер на неформальне засідання у Відні в рамках головування Австрії в Раді ЄС.

Учасників дводенної зустрічі у палаці Хофбург зустрічали глава МЗС Австрії Карін Кнайссл та верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє «Укрінформ».

Згідно з Австрійським головуванням у Раді Євросоюзу, під час пленарного засідання у четвер керівники дипломатій країн-членів сфокусуються, головним чином, на обговоренні розвитку ситуації на Близькому Сході, трансатлантичних відносин, питань Південно-Східної Європи (з фокусом на розширення), посилення принципу багатосторонності.

Участь у неформальній нараді бере і єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган.

Напередодні стало відомо, що ЄС готовий скасувати всі мита на американські товари