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    У світі

    Глави МЗС країн Євросоюзу зібралися на неформальну зустріч у Відні

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    Прапори країн ЄС - Глави МЗС країн Євросоюзу зібралися на неформальну зустріч у Відні
    Прапори країн ЄС

    Зустріч проходить в рамках головування Австрії в Раді ЄС

    Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу зібралися у четвер на неформальне засідання у Відні в рамках головування Австрії в Раді ЄС.

    Учасників дводенної зустрічі у палаці Хофбург зустрічали глава МЗС Австрії Карін Кнайссл та верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє «Укрінформ».

    Згідно з Австрійським головуванням у Раді Євросоюзу, під час пленарного засідання у четвер керівники дипломатій країн-членів сфокусуються, головним чином, на обговоренні розвитку ситуації на Близькому Сході, трансатлантичних відносин, питань Південно-Східної Європи (з фокусом на розширення), посилення принципу багатосторонності.

    Участь у неформальній нараді бере і єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган.

    Напередодні стало відомо, що ЄС готовий скасувати всі мита на американські товари

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