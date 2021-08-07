Молодик 8 серпня: коли настане, що можна і не можна робити

Стан Місяця на небі, коли він звернений до Землі неосвітленою стороною та постає людям у формі півмісяця

Місяць в цей період знаходиться майже на такій же відстані до Сонця, як і Земля, повідомляє УНІАН.

Момент, коли Місяць знаходиться не майже, а точно на такій же відстані, називається сонячним затемненням.

Коли молодик в серпні 2021

Перший місячний день останнього місяця літа настане 8 серпня о 03.46 за київським часом. Небесне світило буде знаходитися в сузір'ї Лева. Відсоток освітленості місяця становить 0%. Схід Місяця о 03.46, а захід о 20.57.

Що можна робити в молодик 8 серпня

Вважається, що в неділю відкриються можливості для рішучих дій. Лев буде протегувати амбітним людям і надасть їм свою підтримку. Найбільший приплив сил і енергії відчують ті, хто вміє трансформувати свою працездатність В результат і не боїться працювати заради свого майбутнього.

Астрологи кажуть, що молодик – хороший період для нових проєктів, розробки планів, впровадження інновацій. Будь-які починання увінчаються успіхом, якщо ви подолаєте страхи та сумніви. Лев – чарівний і товариський знак зодіаку. Ці якості він передасть і під час нового місяця. У період активності небесного світила у вас з'являться нові знайомства і захоплюючи зустрічі. Екстравертам пощастить особливо – харизма буде бити ключем.

Що не можна робити в молодик 8 серпня

Молодик в знаку Лева як прихильний, так і підступний – дуже нелегко буде зберегти баланс. Вам доведеться бути уважними й стежити за собою, щоб не піти з головою в роботу або розваги. Перевага може негативно відбитися на здоров'ї. Астропрогноз не рекомендує брати участь у великих грошових операціях – є ризик зазнати втрат. Те ж саме стосується і непередбачених витрат, тому поставтеся до фінансів особливо серйозно.

З огляду на те, що молодик – це час нових починань і перезавантаження, цілком доречно буде влаштувати собі розвантажувальні дні – так у вас вийде оновити організм, підвищити життєвий тонус і поліпшити загальний стан здоров'я.

Нагадаємо, раніше українські полярники «упіймали» перламутрові хмари. Такі хмари є досить рідкісним явищем. В Антарктиці побачити їх можна переважно взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-27 км) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С).

Також, у ніч на 25 червня в різних куточках нашої планети люди могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним». У соціальних мережах люди рясно діляться світлинами яскравого явища.