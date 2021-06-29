Українські полярники «упіймали» перламутрові хмари (фото)
Перламутрові хмари дуже тонкі, тож вдень, на тлі розсіяного світла їх фактично не видно
Над станцією «Академік Вернадський» спостерігали рідкісні перламутрові хмари. Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Перламутрові хмари є досить рідкісним явищем. В Антарктиці побачити їх можна переважно взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-27 км) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С). Саме така температура є однією з головних умов формування таких хмар. Інша обов'язкова умова – наявність ядер конденсації, тобто мінічастинок, на яких пара починає переходити в рідкий стан.
Крижані полярні стратосферні хмари складаються з кристаликів криги. Вони спостерігаються здебільшого в полярних регіонах. На відміну від більшості хмар, які живуть у «вологій» тропосфері (нижньому шарі атмосфери), ці формуються в наступному шарі, а саме в «сухій» стратосфері.
Відомо, перламутрові хмари дуже тонкі, тож вдень, на тлі розсіяного світла їх фактично не видно. А от під час заходу сонця світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект. Він і розмальовує хмари в різні кольори.
Наразі полярники на «Вернадському» спостерігають за цим явищем у наукових цілях.
Додамо, що в Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми. Відповідними фото поділилися кияни в соцмережі Facebook.
Також в ніч на 25 червня в різних куточках нашої планети люди могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним».