Енергетична криза. Кліматолог розказав, кому сприятиме погода: Путіну чи Україні

«Нинішня зима може бути теплішою за 20 років»

Цього року українцям не варто боятись морозів. Погода сприятиме нашій державі: попри енергетичну кризу в Європі, яку викликав газовий шантаж президента Росії Володимира Путіна, Україні ймовірно вистачить запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Синоптики прогнозують чи не найтеплішу зиму за останні два десятиліття, в інтерв'ю «Главкому» розповіла кліматологиня Віра Балабух.

За словами кліматологині, нинішня зима буде теплою: про це говорять всі прогнози. Очікується, що зима в цьому році може бути на один-два градуси теплішою, ніж протягом останніх 20 років.

Балабух пояснила, що чисельні моделі погоди потребують великої кількості даних та розрахунків, відповідно потужних серверів та значної кількості електроенергії. Цього Україна не може собі дозволити. Наприклад, Європейський центр середньотермінових прогнозів сплачує мільйонні рахунки за електроенергію.

«Є Всесвітня метеорологічна організація, членом якої є Україна і може користуватися цими прогнозами. Найбільш точними вважаються прогнози Європейського центру середньотермінових прогнозів, Метофісу Великобританії і Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Вони не дають окремого прогнозу для України, але ми можемо отримати інформацію для себе. Якщо прогнози прогностичних центрів між собою узгоджуються, можемо з більшою достовірністю до них дослухатися. Останні розрахунки цих моделей говорять про те, що на території Європи, особливо Центральної і Східної (зокрема, в Україні) зима цього року може бути теплішою, ніж була протягом останніх 20 років. А зими в цей період були найтеплішими за весь період інструментальних спостережень за погодою – майже 140 років», – розповіла Балабух.

Зазначимо, Володимир Путін створив штучний дефіцит газу на європейському ринку. Росія умисно не прокачує додаткові обсяги газу до Європи, хоча має на це змогу. Експерт наголошує, що так Кремль намагається натиснути на ЄС, щоб скоріше запустити «Північний потік-2».

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік–2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Нагадаємо, що в Києві з початку року встановили чотири температурні рекорди. За словами синоптиків в столиці зараз погода як в квітні.